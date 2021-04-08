إزالة قنبلة طيران من مبنى شركة الاستثمارات الخارجية بمنطقة الهيرة

تمكنت إحدى المفارز التابعة لإدارة الهندسة العسكرية من تأمين وإزالة قنبلة طيران عثر عليها بمبنى شركة الاستثمارات الخارجية بمنطقة الهيرة، بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان العامة في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان إن القنبلة تم إخراجها من الطابق الثالث بالمبنى في عملية استغرقت حوالي أربع ساعات يوم الثلاثاء، وجرى تحميلها على العربة ونقلها إلى نقطة التخلص النهائي، ليتم التخلص منها طبقا للمعايير الدولية المعمول بها.

وأكد المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان أن إدارة الهندسة العسكرية مستمرة في العمل على إزالة مخلفات الحرب التي لا تزال تشكل تهديدا لحياة المدنيين.

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