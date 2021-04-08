ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

08 April, 2021

قام وزير التخطيط فاخر مفتاح عمر اليوم الخميس بتعبئة نموذج إقرار الذمة المالية .

وذكرت مصادر بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لوكالة الانباء الليبية أن الوزير ” فاخر مفتاح عمر ” حضر صباح اليوم إلى مكتب إقرارات الذمة المالية بالهيئة وقام بتعبئة إقرار الذمة المالية وتقديمه، واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بإقرار الذمة المالية الخاص به وبأسرته.

وتعهد الوزير في تصريح صحفي عقب – استكماله للإجراءات المتعلقة بإقرار الذمة المالية – بالمحافظة على المال العام، كما وعدنا شعبنا، وكما أقسمنا على كتاب الله في جلسة 12 مارس 2021 في مدينة سرت.. ونأمل من الله عز وجل أن يعيننا على تحمل هذه الأمانة، وأن نسلمها للشعب الليبي في موعد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، ونأمل أن نكون قد أنجزنا شيئا يفيد هذا الشعب ، وهذا الوطن .