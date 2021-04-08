افتتاح التمركز الأمني الجليداية وسط حضور التركيبات الاجتماعية بأجدابيا

أقيم بمنطقة الجليداية باجدابيا، حفل إعادة افتتاح البوابة بحضور لفيف من الأعيان والمشايخ والأهالي، حيث تم إعادة تكوين وإنشاء البوابة، ودعمها بالعديد من التمركزات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

وحسب الصفحة الرسمية لمديرية أمن اجدابيا، فقد تم افتتاح البوابة بدعم من الكتيبة 302 صاعقة، التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، حيث تم افتتاح بعض المراكز الأمنية والتي من ضمنها التمركز الأمني الجليداية، التابع لمساعدية أمن سلطان الزويتينة بمديرية أمن اجدابيا.

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