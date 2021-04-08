ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ أجدابيا |

08 April, 2021

أقيم بمنطقة الجليداية باجدابيا، حفل إعادة افتتاح البوابة بحضور لفيف من الأعيان والمشايخ والأهالي، حيث تم إعادة تكوين وإنشاء البوابة، ودعمها بالعديد من التمركزات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

و قد تم افتتاح البوابة بدعم من الكتيبة 302 صاعقة، التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، حيث تم افتتاح بعض المراكز الأمنية والتي من ضمنها التمركز الأمني الجليداية، التابع لمساعدية أمن سلطان الزويتينة بمديرية أمن اجدابيا ،وفق ما أفادت به الصفحة الرسمية لمديرية أمن اجدابيا.