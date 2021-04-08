218 تتابع عن كثب مصير الناقلة “بدر” وتكشف التفاصيل

تقرير 218

غموض كبير مازال يحيط بمصير الناقلة بدر إحدى ناقلات الشركة الوطنية العامة للنقل البحري التي احتجزت في بلغاريا أكثر مرتين السنوات الماضية أولهما كان عام 2017 قبل أن تفرج عنها محكمة بلغارية في يناير 2018 وتم احتجازها مرة اخرى في ديسمبر 2018 إثر دخولها المياه الإقليمية البلغارية في مهمة عمل عادية.

ومضى على آخر توضيح ” للنقل البحري ” حول بدر نحو 8 أشهر حيث ذكرت في بيان نشر في سبتمبر الماضي عبر منصاتها الرسمية إنها ما زالت تتابع ملف الناقلة بعد 3 محاولات قامت بها شركة بلغارية اسمها بلغارجيومين تدعي أنها تملك السفينة وغيرت اسمها وعلمها حيث سجلتها في المرة الاولى تحت اسم BDIN وتم وضع العلم البنمي عليها ومن تم رفع عليها العلم البيليزي لصالح شركة ليبيرية ومن ثم تم رفع عليها العلم الكاميروني.

وأوضحت شركة النقل البحري في البيان ذاته بأنها تفاجأت بدخول شركة ” Livia-shipping” مسجلة في اسرائيل مدعية ملكيتها للناقلة “بدر” وقامت بتغيير اسمها إلى “Mariam-B” وطالبت بتسفيرها من بلغاريا لإسرائيل الأمر الذي دفع بالشركة اتخاذ عدد من الإجراءات عن طريق مكتب المحاماة المكلف مؤكدة بأنها تتابع بشكل مستمر القضايا المرفوعة لاسترجاع الناقلة وحيازتها واصفة الأمر بأنه مرتبط بعصابات عالمية

مصدر مسؤول يعمل في المجال البحري أوضح لـ 218 بأن القيمة السوقية لبدر يساوي 40 مليون دولار واشترتها الدولة الليبية عام 2009 بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتبلغ حمولتها 160ألف طن.

التكنولوجيا ساهمت في توضيح جزء من الحقيقة اذ اوضحت تطبيقات الرادار المختلفة بان ” بدر ” مازالت تبحر تحت اسم MIRIAM B وترفع العلم الاسرائيلي

في انتظار توضيح جديد من الشركة الوطنية للنقل البحري عما ما توصلت إليه السلطات الليبية في ملف بدر

وكانت قد اقتنت ليبيا مطلع العام الجاري 3 ناقلات وهن “انوار بنغازي، وفزان، وابن حوقل في إطار تعزيز الأسطول من قبل شركة النقل البحري إذ قال مصدر مسؤول لقناة 218 قبل ايام بأن الناقلات الجديدة تعلم في منطقة شرق آسيا و بين شمال أوروبا وأمريكا.

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