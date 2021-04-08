وزير الدفاع الإيطالي: اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا هش بسبب المرتزقة والمليشيات

وصف وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، “بالهش”، على الرغم من التقدم المحرز على الصعيد السياسي.

وقال الوزير، في جلسة استماع مشتركة مع لجنتي الدفاع بمجلسي النواب والشيوخ، اليوم الخميس “تجري في ليبيا عملية سياسية حساسة تطورت على خلفية وقف إطلاق نار هش يهدده وجود مرتزقة أجانب ورجال مليشيات”.

وأكد الوزير على أن “إيطاليا ستواصل تحفيز مزيد من الاهتمام تجاه الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي وستكون بالتأكيد رائدة في أي مبادرات سيتم إطلاقها لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ليس فقط القريبة من السواحل الإيطالية ولكنها حيوية أيضًا للمصالح الوطنية”.