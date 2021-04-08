بلدية طبرق: مشروع محطة الكهرباء الغازية يسير بخطوات ثابتة

أكد المجلس التسييري لبلدية طبرق أن عملية تنفيذ مشروع محطة الكهرباء الغازية في المنطقة «تسير بخطوات ثابتة» وذلك بوقوف الشركة العامة للكهرباء المتعاقدة مع الشركة اليونانية المنفذة للمشروع ومساندة بلدية طبرق.

جاء ذلك على لسان مدير إدارة الإعلام ببلدية طبرق، صلاح فؤاد عقب اجتماع رئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بوالخطابية مع مسؤولي شركة «ميتكا» اليونانية المنفذة لمشروع محطة الكهرباء الغازية في المنطقة التي يقدر إنتاجها بنحو 740 ميغا وات.

وقال فؤاد لـ«بوابة الوسط» إن بوالخطابية استعرض مع مسؤولي الشركة اليونانية مراحل تنفيذ مشروع إنشاء محطة الكهرباء الغازية ومكوناته والجدول الزمني لأعمال الإنشاء والصعوبات والعراقيل وآليات متابعة المشروع والإشراف عليه.

وأكد فؤاد أن الاجتماع جاء بعد تذليل الصعاب التي تواجه تنفيذ مشروع محطة كهرباء طبرق الغازية الذي شرعت شركة «ميتكا» اليونانية في أعمال بنيته التحتية منذ شهور مضت، مشيرا إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى مناقشة مشاريع التنمية والموارد البشرية والتدريب التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين.

وأضاف فؤاد أن بوالخطابية ناقش كذلك مع مسؤولي «ميتكا» إمكانية مساهمة الشركة في عدد من المشاريع المستهدفة في مجال الصرف الصحي والمياه والسياحة، واصفا اجتماع رئيس المجلس التسييري للبلدية ومسؤولي الشركة اليونانية بـ«المثمر».

حضر الاجتماع الذي عقد بديوان بلدية طبرق كل من وكيل ديوان البلدية ومدير مكتب المشروعات ومدير إدارة الموارد البشرية ومدير مشروع محطة كهرباء طبرق الغازية ووفد شركة «ميتكا» اليونانية.

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