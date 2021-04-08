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تأكيدا لانفراد 218.. وزارة المالية تحيل مرتبات مارس وأبريل

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأكيدا لما انفردت به 218 في الثلاثين من مارس الماضي، أعلنت وزارة المالية عن إحالة مرتبات شهري مارس وأبريل إلى إدارة العمليات المصرفية في المصرف المركزي تمهيدا للبدء في تسيلها لصالح الجهات العامة.

ويعمل في القطاع العام في ليبيا نحو مليوني موظف يتقاضون مرتباتهم من الخزانة العامة اذ يبلغ اجماليهم أكثر من ملياري دينار شهريا.

وكانت قد قدمت حكومة الوحدة الوطنية مقترح الميزانية لمجلس النواب لدراستها اذ اوضحت التسريبات بأن اجمالي قيمة المرتبات للعام الجاري ستكلف الخزانة العامة 33 مليار دينار.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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