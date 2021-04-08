“مفوضية الانتخابات” تناقش آليات توعية المرأة بالمشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية

أفادت المفوضية الوطنية للانتخابات، بأنها عقدت، اليوم الخميس، اجتماعا ضم مدير إدارة التوعية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الهادي القرقوطي ومسؤول وحدة دعم المرأة بالمفوضية وسوزان حمي مع ممثلات عن شبكة المرأة الليبية للدعم والتمكين، وذلك بمقر الإدارة العامة.

وبحسب البيان الصادر، فإن الاجتماع بحث سبل التعاون بين وحدة دعم المرأة وشبكة المرأة الليبية في مجال التوعية الانتخابية الموجهة للمرأة في سبيل الرفع من مستوى مشاركتها خلال الانتخابات القادمة.

واستعرضت ممثلات الشبكة رؤية الشبكة وأهدافها من أجل دعم وتمكين المرأة الليبية لتضطلع بدورها في المرحلة القادمة، مع الإشارة إلى أهمية التوعية الانتخابية للوصول إلى مستويات فاعلة في المشاركة الديمقراطية.