ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

08 April, 2021

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا، بتجديد جناح المرضى في مستشفى الأطفال في بنغازي، والذي تبلغ سعته الآن 300 سرير، وتم تسليمه إلى البلدية اليوم.

يعتبر مستشفى الأطفال المؤسسة الطبية الرئيسية التي تقدم الرعاية الصحية للمرضى الصغار من 0 إلى 14 عامًا. لم تكن تعمل بكامل طاقتها في أعقاب الأزمة.

أكمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تجديد وحدة العناية المركزة وجناح الأطفال حديثي الولادة الذي تمت ترقيته إلى 50 حاضنة في نوفمبر 2020 وتسليمها إلى السلطات المحلية.

تخدم المؤسسة التي تم تجديدها حديثًا الأطفال من بنغازي والعديد من البلديات من سرت في الغرب إلى إمسعيد في الشرق وتستقبل حوالي 400 مريض يوميًا.

قال أسامة الكزه رئيس إدارة المشاريع ببلدية بنغازي: “مثل هذه المشاريع تمثل جوهر الحياة في المدن الكبيرة والتي تحمل عددا كبيرا من السكان، ومستشفى الاطفال من الاماكن الحيوية التي تقدم خدمات هامه للمجتمع في بنغازي ومدن الشرق الليبي”.

وقال الدكتور خليل الكزه رئيس مستشفى الأطفال:”سنبدأ في استقبال مرضى جدد في غضون أسبوع أو أسبوعين في ظروف أفضل. إن إعادة تأهيل هذه المؤسسة يساهم في خلق بيئة عمل أفضل للطاقم الطبي أيضًا “.

صرح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، السيد جيراردو نوتو:” يعد تجديد وحدة العناية المركزة وقسم المواليد الجدد وجناح المرضى في مستشفى الأطفال جزءًا من الدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة السلطات المحلية على تحسين النظام الصحي وتقديم الخدمات لأفرادها والمضي قدمًا لتحقيق خطة

التنمية المستدامة لعام 2030. اليوم، نخطو خطوة أخرى نحو ظروف أفضل لإعادة الإعمار في بنغازي، والمساهمة في ضمان الصحة للجميع بما في ذلك المرضى الصغار “.

كجزء من صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا، ومشروع تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي، شمل دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للقطاع الصحي في بنغازي تجديد سبع مؤسسات طبية وتوريد معدات مختلفة بما في ذلك سيارات الإسعاف والمولدات والألواح الشمسية. يجري تجديد مرفق صحي إضافي لتحويله إلى مركز عزل استجابةً لوباء كورونا.

يعمل برنامج صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من حكومة ليبيا و 13 شريكًا دوليًا، بالتعاون مع السلطات الوطنية والشركات العامة لدعم البلديات لإعادة تأهيل مرافق الخدمات الأساسية وتعزيز القدرات لتحسين تقديم الخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد.