ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طبرق |

08 April, 2021

عقد عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية إجتماع هام بمكتبه مع شركة ميتكا اليونانية مشروع محطة الكهرباء الغازية التي يقدر إنتاجها ب 740 ميغا وات.

وقد شرعت الشركة في البنية التحية للمشروع من شهور مضت ،وقد ناقش بوالخطابية اهم مراحل المشروع ومكوناته والجدول الزمني ،والصعوبات والعراقيل وآليات متابعة المشروع والإشراف .

كذلك ناقش العميد اهم مشاريع التنمية والموارد البشرية والتدريب ،وإمكانية مساهمة شركة ميتكا في عدد من المشاريع المستهدفة في مجال الصرف الصحي والمياه والسياحة .

حضر الإجتماع وكيل ديوان البلدية ومدير مكتب المشروعات ومدير إدارة الموارد البشرية ومدير المشروع ووفد شركة ميتكا اليونانية .

والمشروع يسير بخطوات ثابتة وذلك بوقوف الشركة العامة للكهرباء المتعاقدة مع الشركة اليونانية ومساندة بلدية طبرق.

وكان الإجتماع مثمر فقد ساهمت البلدية في السابق في تذليل كل العراقيل التي كانت تواجه المشروع .