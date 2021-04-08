بدء الحملة الأمنية لضبط المخالفين ورافضي تركيب كاميرات المراقبة

أعلن جهاز الحرس البلدي بنغازي، أن اليوم الخميس، سيكون بداية نزول كافة الدوريات والوحدات العسكرية لضبط المخالفين والرافضين لقرار تركيب كاميرات المراقبة، وذلك بعد النداء الأخير لكافة المحال التجارية والصناعية بالخصوص.

وأكد رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي بنغازي، الملازم أول محمد العبيدي، أن الدوريات المشكلة من كافة الوحدات العسكرية ستقوم بمتابعة جميع الأنشطة التجارية في كل أحياء مدينة بنغازي، ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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