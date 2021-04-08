الفيتوري: هل فرنسا صادقة في دعمها للحكومة الليبية الجديدة؟

خصص الصحفي والسياسي الليبي الدكتور مصطفى الفيتوري مقاله الأسبوعي للحديث عن الدور الذي تلعبه فرنسا في الصراع الدائر في ليبيا، مشيرا إلى تاريخ باريس غير الجيدة تجاه طرابلس.

وقال الفيتوري في 29 مارس أعيد فتح السفارة الفرنسية في العاصمة الليبية طرابلس بعد سبع سنوات من إغلاقها. وانتقلت السفارة الجديدة من حي الأندلس الراقي غربي طرابلس إلى مبنى جديد قرب وسط المدينة حيث الأمن أفضل نسبياً. وتعرض المبنى القديم لهجوم بسيارة مفخخة في 23 أبريل 2013 وأصيب حارسان فرنسيان وشاب ليبي بجروح.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخطوة في 24 مارس بعد لقاء الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الذي جاء إلى باريس طالبًا الدعم الفرنسي للحكومة الجديدة التي أدت اليمين بالفعل في الأسبوع السابق.

وتوترت علاقات باريس مع طرابلس بعد أن انحازت فرنسا إلى الهجوم العسكري للمشير خليفة حفتر 2019-2020 للسيطرة على طرابلس بالقوة. انتهى هذا الهجوم بالهزيمة وتم بالفعل استبدال الحكومة السابقة مما مهد الطريق لباريس للبحث عن بداية جديدة في ليبيا.

ومن خلال إعادة فتح السفارة أراد الرئيس ماكرون إرسال رسالة إلى الأصدقاء والأعداء على حد سواء. من جهة سعى إلى إعادة تأكيد دعم باريس للسلطة الليبية الجديدة ، ومن جهة أخرى أراد أن يخبر منافسي فرنسا أن باريس تعود بنية لعب دور فاعل في الملف الليبي بعد مشاهدته من على الهامش لمدة عام تقريبًا.

وأكد ماكرون النقطة في مؤتمره الصحفي مشيرًا إلى أن إعادة فتح السفارة تهدف إلى إظهار كل “دعمه ودعم فرنسا” للسلطات الليبية الموحدة الجديدة. أنهت حكومة الوحدة الوطنية وجود حكومتين منفصلتين ظلتا موجودتين منذ عام 2014 حتى الشهر الماضي.

وفي مرحلة ما بدا ماكرون على وشك الاعتراف بخطأ فرنسا في تقديرها لقيادة التدخل العسكري قبل عقد من الزمن الذي أطاح بحكومة معمر القذافي ، معربًا “لدينا دين تجاه ليبيا والليبيين لعقد من الفوضى”.

وفي عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي قادت فرنسا التدخل العسكري في ليبيا في عام 2011 قبل تسليم العمليات العسكرية إلى الناتو. وبدعوى “حماية المدنيين” وضعت تلك العملية العسكرية ليبيا في عقد من الحروب والنزاعات التي تتحمل فرنسا وحلفاؤها في الناتو على الأقل المسؤولية الأخلاقية. لكن ما يقلق فرنسا حقًا هو وجود مقاتلين أجانب في ليبيا والدور الذي يلعبه رعاتهم وخاصة تركيا.

وكان ماكرون أكثر إصرارًا على رفض وجود مقاتلين أجانب في ليبيا. وأكد أن “المقاتلين الأتراك والروس والمقاتلين الأجانب المرسلين منهم أو من غيرهم” يجب أن يغادروا ليبيا في أسرع وقت ممكن. وأضاف أن “القوات المسلحة الليبية فقط هي الشرعية”. ليس من الواضح ما إذا كان يشير إلى قوات حفتر المعروفة رسميًا باسم القوات المسلحة الليبية أو إلى القوات المسلحة الموحدة التي لم يتم إنشاؤها بعد وهي أولوية قصوى لحكومة الوحدة الوطنية.

ولم تقم حكومة الوحدة الوطنية بعد بتوحيد شظايا القوات المسلحة في قوة مسلحة رسمية واحدة ومنضبطة تحت هيكل قيادة واحد. على مدى السنوات السبع الماضية قاتلت القوات الموالية لحفتر بشكل متقطع ضد مجموعات من الميليشيات المتحالفة مع حكومة طرابلس السابقة. ورثت الحكومة الجديدة بطريقة ما هذا الوضع رغم وقف إطلاق النار الذي استمر قرابة ستة أشهر حتى الآن.

وردد وزير خارجيته صدى تصريحات ماكرون الداعمة له حيث أعرب عن دعم فرنسا للسلطة التنفيذية الجديدة ، أثناء زيارته لطرابلس مع نظيريه الإيطالي والألماني. وفي 25 مارس صرح الوزير الفرنسي جان إيف لودريان أن الاتحاد الأوروبي “لا يمكنه” النظر بعيدًا عن ليبيا لأنها جارتنا “المباشرة” ، وأن الأزمة الليبية لها تداعيات خطيرة على أوروبا نفسها. لأكثر من عقد حتى الآن ، كانت ليبيا طريقًا مفضلاً للمتاجرين بالبشر الذين يجلبون المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي. لقد تصدّر وقف تدفق المهاجرين من ليبيا -إن لم يكن إيقافه تمامًا- على رأس جدول أعمال الاتحاد الأوروبي لسنوات.

فيما يتعلق بليبيا فإن الاتحاد الأوروبي موحد في قضيتين رئيسيتين: الهجرة غير الشرعية ووجود القوات الأجنبية في البلاد. زار رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ليبيا في 5 أبريل معربًا عن دعم الاتحاد الأوروبي لحكومة الوحدة الوطنية ، مشيرًا إلى أن بناء ليبيا جديدة يتطلب رحيل “المقاتلين والقوات الأجنبية”. وتقدر الأمم المتحدة أن حوالي 20 ألف مرتزق يتمركزون حاليًا في ما لا يقل عن عشر قواعد مختلفة على الأراضي الليبية. كان المرتزقة الأجانب -معظمهم من سوريا وروسيا- يدعمون أطرافًا مختلفة في الصراع في ليبيا.

وتهدف فرنسا إلى إعادة تأكيد وجودها في ليبيا بعد بضعة أشهر فقط من ظهورها وكأنها تخسر أمام خصمها تركيا التي حققت مكاسب كبيرة في الدولة الغنية بالنفط في شمال إفريقيا.

وأكثر ما يقلق فرنسا هو الصفقات الأمنية والبحرية التي وقعتها حكومة طرابلس السابقة مع تركيا في نوفمبر 2019 مقابل مساعدات أمنية وعسكرية ساعدت في صد هجوم حفتر على طرابلس في 2019-2020. ونقلت أنقرة جوًا آلاف المرتزقة السوريين للقتال ضد قوات حفتر المدعومة بآلاف المرتزقة الروس.

ومع ذلك من خلال احتضان حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة فإن باريس ليست فقط سهلة الانصياع وداعمة ولكن لديها مصالحها الخاصة لتخدمها. ترغب الشركات الفرنسية في الحصول على نصيبها في مشاريع إعادة الإعمار التي ستشرع فيها ليبيا بلا شك عندما يكون أمن البلاد مستدامًا.

من الناحية الاستراتيجية تعتبر فرنسا اللاعب المهيمن في منطقة الساحل الأفريقي ، وجنوب ليبيا مصدر تهديد لاستقرار عملائها في المنطقة. كان جنوب ليبيا الذي ينعدم فيه القانون مركزًا للأنشطة غير القانونية بما في ذلك تجارة الأسلحة والاتجار بالبشر. وتُعد المنطقة الصحراوية الشاسعة أيضًا ملاذًا آمنًا للجهاديين الأجانب الناشطين في منطقة الساحل بأكملها. وسيطرت فرنسا المستعمرة لفترة وجيزة على فزان -المنطقة الجنوبية لليبيا- واستخدمتها كنقطة انطلاق لأنشطتها في عمق إفريقيا ما وراء الصحراء. تحارب الحكومات الموالية لباريس في النيجر ومالي وتشاد الإرهاب وحركات التمرد العرقية مما يزعزع استقرار المنطقة منذ سنوات.

إن اهتمام باريس بليبيا هو بالتأكيد جزء من استراتيجيتها الأوسع لمنطقة الساحل الأفريقي والتي تتجاوز ثروات ليبيا النفطية. على الشواطئ الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط ترغب فرنسا في تقليص سياسة تركيا التوسعية المتزايدة والتي تعتبر ليبيا فيها حجر زاوية حيوي في إفريقيا.

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