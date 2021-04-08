وفد دبلوماسي مصري يزور بلدية بنغازي

زار وفد مصري دبلوماسي برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون الليبية أحمد عبدالحميد بلدية بنغازي، اليوم الخميس.

وبحسب بيان صادر عن بلدية بنغازي، فإن الوفد كان في استقباله رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري بحضور مندوبين عن مكتب بنغازي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي .

وتناول اللقاء الإجراءات المُتعلقة بفتح القُنصلية المصرية في مدينة بنغازي في الفترة القريبة القادمة وتصحيح الأوضاع القانونية للعمالة المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية والتعاون المُشترك فيما يتعلق بعقد لقاء لرجال الأعمال المصريين والليبيين في مدينة بنغازي من خلال الغُرف التجارية لدى الطرفين، إضافة إلى تذليل الصعاب التي تواجه المدرسة المصرية في بنغازي .

هذا وأثنى رئيس الوفد المصري، على حُسن الاستقبال والتعاون الذي أبدته بلدية بنغازي بشأن العمل على سرعة عودة افتتاح القنصلية المصرية في مدينة بنغازي.