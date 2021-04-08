ليبيا تدعو لوضع إستراتيجية عمل موحدة تجاه المهاجرين غير الشرعيين

اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية “محمد الشيباني” اليوم الخميس مع “ماري صوفي فولمر” المنسق الإقليمي للهجرة بسفارة المملكة الهولندية.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الداخلية بطرابلس مناقشة كافة العراقيل المشاكل التي تواجه سير عمل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المعنية بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وإمكانية إيجاد الحلول لها.

ودعا الوكيل إلى ضرورة وضع إستراتيجية عمل موحدة تشمل كافة الدول والمنظمات، تعمل على ترحيلهم إلى بلدانهم أو تحسين الظروف الإنسانية لهؤلاء المهاجرين، سواء الذين داخل المراكز بإنشاء مركز نموذجي وفق المعايير الدولية، أو الذين خارج هذه المراكز بتأهيلهم وإدماجهم للعمل بالسوق المحلية الليبية بما يضمن لهم الحياة الكريمة.