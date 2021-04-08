بوقعيقيص: موعد الانتخابات ثابت في 24 ديسمبر 

أخبار ليبيا24- خاص

قالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص اليوم الخميس إن موعد الانتخابات ثابت في 24 ديسمبر المقبل، والجميع متفق على إجراء الانتخابات في موعدها.

وأضافت بوقعيقيص لـ”أخبارليبيا24″إنهم قاربوا على الانتهاء، وتم تأجيل النقاش حول الانتخابات الرئاسية إلى آخر الجلسة.

وأوضحت عضو اللجنة القانونية أن اللجنة اتفقت بعد نقاش وجدل على أن تكون بنغازي هي المقر الرئيسي لمجلس النواب القادم.

وأشارت بوقعيقيص إلى أن الجلسة شهدت خلافًا حول نص قسم اليمين الدستورية والحلف على أهداف ومبادئ فبراير، حيث يرى البعض ألا يتضمن القسم أهداف ثورة فبراير، والبعض الآخر يرى الاستمرار في ذلك باعتبار أن المرحلة لا تزال تخضع للإعلان الدستوري المنبثق عن فبراير.

وتوقعت اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي أن تكون الجلسة الأخيرة مساء اليوم، وسيكون النقاش فيها بما يتعلق بانتخاب الرئيس.