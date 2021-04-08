الزناتي يأذن بالتعاقد لشراء الخدمة الطبية لتوطين العلاج بالداخل

أعطى وزير الصحة، علي الزناتي، الضوء الأخضر للشروع في التعاقد لشراء الخدمة الطبية لتوطين العلاج بالداخل، لما له من توفير الوقت والجهد وترشيد الإنفاق، إضافة إلى تقديم خدمة ناجحة ومريحة بالداخل للمريض.

جاء ذلك خلال اجتماع الزناتي بفريق طبي من جهورية فرنسا ضمن برنامج توطين العلاج بالداخل، والذين من جهتهم أكدوا جاهزيتهم للبدء كفريق طبي متكامل في جميع التخصصات للعمل داخل المستشفيات الليبية، وأنهم على استعداد لتدريب الكوادر الطبية في عدة تخصصات، وفقا للمكتب الإعلامي للوزارة.

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