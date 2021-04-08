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حراك من أجل 24 ديسمبر يحذر من حرمان الليبيين من اختيار رئيسهم

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

حذر حراك من أجل الرابع والعشرين من ديسمبر، في بيان أصدره اليوم، حذر من مغبة حرمان الشعب الليبي من اختيار رئيس يحكمه من خلال انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدين أنه حق أصيل لليبيين، ولا يمكن التنازل عنه.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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