مالطا تطالب ليبيا بترسيم الحدود البحرية لاستغلال ثروات “المتوسط”

استقبل وزير النفط والغاز محمد عون بمكتبه بوزارة النفط والغاز، اليوم الخميس، كلايد كروانا وزير المالية والعمل المالطي، والوفد المرافق له.

وقالت وزارة النفط والغاز في بيان طالعته “الساعة 24″، إن عون ناقش مع الوفد المالطي عددا من المواضيع التي تهم العلاقات الليبية المالطية في مجالات التعامل التجاري والنفطي بين البلدين، وكذلك موضوع الجرف القاري بالبحر المتوسط بين ليبيا ومالطا، وإمكانيات الاستغلال المشترك للإمكانات الاقتصادية بهذه المنطقة.

وأوضح الوزير أنه سيراجع هذا الموضوع باعتبار أنه يخص السيادة الليبية، ويحتاج للتنسيق مع مختلف السلطات الليبية، وسيتم الرد على الجانب المالطي في حينه.