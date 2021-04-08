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ندوة حوارية حول تعزيز ثقافة الحوار في المصالحة الوطنية ببنغازي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

شهدت قاعة الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية ببنغازي، إقامة ندوة حوارية حول تعزيز ثقافة الحوار في المصالحة الوطنية، تحت شعار، مصلحتنا في مصالحتنا، ودور الشباب في المصالحة الوطنية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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