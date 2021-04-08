ندوة حوارية حول تعزيز ثقافة الحوار في المصالحة الوطنية ببنغازي

شهدت قاعة الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية ببنغازي، إقامة ندوة حوارية حول تعزيز ثقافة الحوار في المصالحة الوطنية، تحت شعار، مصلحتنا في مصالحتنا، ودور الشباب في المصالحة الوطنية.
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قناة ليبيا
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