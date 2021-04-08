وزير التجارة الجزائري يعلن عودة حركة التصدير بريا قريبا مع ليبيا

كشف وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، اليوم الخميس، عن فتح المعابر الحدودية مع ليبيا قريبا لتصدير مختلف السلع، في وقت يستعد متعاملون اقتصاديون من البلدين لتنظيم لقاء في غضون أيام بالجزائر لتعزيز المبادلات التجارية.

وقال رزيق في تصريح للصحفيين على هامش افتتاح يوم حول المبادلات البينية الأفريقية بالجزائر أن فتح الحدود مع ليبيا وتونس، سيكون قريبا فيما تسعى الحكومة من أجل فتح كل المعابر الحدودية مع مالي والنيجر.

وكانت الحكومة الجزائرية أعطت الضوء الأخضر لفتح معبر حدودي ودعت إلى ضرورة تحسيس الطرف الليبي بضرورة تنظيم الرقابة على مستوى المركز الحدودي وتأمين نقل البضائع المصدرة. بالمقابل تقرر تأجيل فتح المركز الحدودي الثاني تين الكوم مع ليبيا إلى تاريخ لاحق وذلك في انتظار إنشاء المصالح الإدارية اللازمة لتسيره مع مواصلة عقد الاجتماعات التشاورية لتقييم الوضع في ليبيا ودراسة إمكانية الترخيص لمتعاملين الاقتصاديين بالدخول إلى التراب الليبي إذا سمح الوضع الأمني بذلك.

وأغلقت السلطات الجزائرية منذ مايو 2014 حدودها مع ليبيا ما عرقل المبادلات التجارية ودفع المصدرين من البلدين إلى العبور عبر تونس لإدخال السلع، حيث كانت الجزائر ترمي من خلال قرار غلق حدودها منع تسلل السلاح وإرهابيين إلى أراضيها عقب الحرب الفرنسية بشمال مالي وسقوط معمر القذافي في 2012.

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بالموازاة كشف السفير والمستشار بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إسماعيل بن عمارة تنظيم لقاء قريب بين متعاملين اقتصاديين جزائريين وليبيين من أجل تعزيز أكثر للمبادلات التجارية بين البلدين.

وأوضح الدبلوماسي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش زيارة إلى مؤسسات صناعية بولاية قسنطينة (شرق العاصمة) أن المنتج الجزائري يحتل دائما مكانة هامة في ليبيا ما يحتم العمل على تشجيع ومضاعفة الصادرات نحو هذا البلد.

وأضاف المسؤول أن الكثير من المؤسسات الجزائرية صدرت وتواصل التصدير نحو ليبيا، مشيرا في ذات السياق إلى أهمية هذا اللقاء كونه سيمثل فرصة للنقاش والاستجابة للانشغالات فيما يتعلق بالعوائق التي تعترض سلسلة التصدير.

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