تحالف القوى الوطنية يستذكر رئيسه الراحل محمود جبريل

نظم تحالف القوى الوطنية مساء أمس الأربعاء في العاصمة طرابلس حفل تأبين لرئيس المكتب التنفيذي الأسبق، ورئيس المكتب السياسي للتحالف، محمود جبريل، الذي توفي يوم الخامس من أبريل من العام الماضي في القاهرة نتيجة إصابته بفيروس كورونا.
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قناة ليبيا
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