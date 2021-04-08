وزير النفط والغاز يلتقي وزير المالية والعمل المالطي 

أخبار ليبيا 24

التقى وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، بمكتبه بطرابلس اليوم الخميس، وزير المالية والعمل المالطي، كلايد كروانا.

وبحسب بيان وزارة النفط ناقش عون مع الوزير المالطي والوفد المرافق له عددا من المواضيع التي تهم العلاقات الليبية المالطية في مجالات التعامل التجاري والنفطي بين البلدين.

كما ناقش الاجتماع موضوع الجرف القاري بالبحر المتوسط بين ليبيا ومالطا، وإمكانيات الاستغلال المشترك للإمكانات الاقتصادية بهذه المنطقة.

وقد أوضح الوزير أنه سيراجع الموضوع باعتبار أنه يخص السيادة الليبية، ويحتاج للتنسيق مع مختلف السلطات الليبية، وسيتم الرد على الجانب المالطي في حينه.