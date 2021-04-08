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ورشة عمل في سرت حول العواقب النفسية لإغلاق المؤسسات التعليمية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أقامت منظمة أفق للتنمية المجتمعية بسرت، ورشة عمل بمدرسة شهداء تاقرفت، بعنوان، العواقب النفسية والاجتماعية التي ستلحق بالتلاميذ بسبب الإغلاق الطويل والمتكرر للمؤسسات التعليمية الناتج عن تداعيات جائحة كورونا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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