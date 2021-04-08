ورشة عمل في سرت حول العواقب النفسية لإغلاق المؤسسات التعليمية

أقامت منظمة أفق للتنمية المجتمعية بسرت، ورشة عمل بمدرسة شهداء تاقرفت، بعنوان، العواقب النفسية والاجتماعية التي ستلحق بالتلاميذ بسبب الإغلاق الطويل والمتكرر للمؤسسات التعليمية الناتج عن تداعيات جائحة كورونا.

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