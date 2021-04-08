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حملة لمتابعة تركيب المحال التجارية للكاميرات في بنغازي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز الحرس البلدي بنغازي، أن اليوم الخميس، سيكون بداية نزول كافة الدوريات والوحدات العسكرية لضبط المخالفين والرافضين لقرار تركيب كاميرات المراقبة، وذلك بعد النداء الأخير لكافة المحال التجارية والصناعية بالخصوص.

وبحسب المركز الإعلامي للجهاز، أكد رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي بنغازي، الملازم أول محمد العبيدي، أن الدوريات المشكلة من كافة الوحدات العسكرية ستقوم بمتابعة جميع الأنشطة التجارية في كل أحياء مدينة بنغازي، ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

ويأتي ذلك في إطار عمل الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى، حيث قامت وحدات الأجهزة الأمنية المتمثلة في دوريات البحث الجنائي ودوريات كافة مراكز والوحدات التابعة لجهاز الحرس البلدي بنغازي والشرطة العسكرية  بحصر ميداني لكافة المحال التجارية والصناعية والعديد من الأنشطة لمتابعة تركيب الكاميرات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتنفيذ التعليمات.

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تركيب كاميرات المراقبة جهاز الحرس البلدي بنغازي

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اخبار ليبيا 24

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