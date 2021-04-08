الزنتان وعدة مدن ليبية تبدأ بتنفيذ الحملة الوطنية لنظافة الأماكن العامة

بإشراف الشركة العامة للنظافة فرع الزنتان، انطلقت في مدينة الزنتان، فعاليات الحملة الوطنية لنظافة الأماكن العامة، التي أعلنت الحكومة عن إطلاقها في مختلف المدن الليبية.
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قناة ليبيا
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