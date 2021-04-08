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الزنتان وعدة مدن ليبية تبدأ بتنفيذ الحملة الوطنية لنظافة الأماكن العامة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بإشراف الشركة العامة للنظافة فرع الزنتان، انطلقت في مدينة الزنتان، فعاليات الحملة الوطنية لنظافة الأماكن العامة، التي أعلنت الحكومة عن إطلاقها في مختلف المدن الليبية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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