افحيمة: دراسة البرلمان للميزانية أمر طبيعي، وهناك العديد من التحفظات عليها

قال عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، إن ما يقوم به البرلمان الآن من دراسة الميزانية وفق القانون المالي والتعديل الدستوري واللائحة الداخلية للمجلس أمر طبيعي، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تتقدم الحكومة في شهر أكتوبر بمقترح الميزانية، وأن تتم دراسته لمدة شهرين.

ونبه افحيمة وفي تصريحات صحفية، إلى أن هناك العديد من التحفظات على الميزانية، مبينا أن المواطن غير معني بالميزانية؛ لأنه ليس له فيها مرتبات، والمرتبات ستصرف سواء اعتمدت الميزانية أم لا، لافتا إلى أن المواطن يبحث عن الخدمات الأساسية، والتي أكد أنها ستكون مكفولة وفق التشريعات الليبية.

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