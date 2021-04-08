امغيب: ألم يكن من الأفضل أن تمارس الحكومة عملها من مدينة سرت

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن حكومة الوحدة الوطنية تواجه مشاكل وعراقيل لا تختلف إطلاقا عن تلك التي كانت تواجهها كل الحكومات المتعاقبة على العاصمة طرابلس منذ العام 2011 قائلا ألم يكن من الأفضل أن تمارس الحكومة عملها من مدينة سرت.

وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “في طرابلس تواجه حكومة (الوحدة الوطنية) مشاكل وعراقيل لا تختلف إطلاقاً عن تلك التي كانت تواجهها كل الحكومات المتعاقبة على العاصمة طرابلس بعد احداث ثورة فبراير عام 2011 ، سبب ذلك إنتشار الأسلحة والمليشيات وغياب الرادع “.

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وأضاف امغيب “ الآن ينتظر كل وزراء حكومة السيد الدبيبة دورهم في تلقي الشتائم واقتحام مقراتهم إن لم يراعوا توجهات قبلية ومناطقية وعرقية وحتى مليشياوية عند إصدار أي قرار” مردفا “إذاً علينا أن لا نفرط في التفاؤل ولا ننتظر الكثير من وزير يعمل في ظل مليشيات لا قانون يمنعها ولا سلطة تردعها ولا عرف يُلجمها؟” وتابع “ألم يكن من الأفضل سيادة رئيس الحكومة أن تمارس حكومتك التي فرح عموم الشعب الليبي بقدومها، عملها من مدينة سرت؟”.