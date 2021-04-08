مكتب الثقافة بنغازي يعلن إقامة مسابقة شعرية

أعلن مكتب الثقافة والإعلام بنغازي عن إقامة مسابقة للشعر (فصيح – غنائي) حسب الشروط المحددة.

وأوضح المكتب، عن الشروط، أن يكون عمر المتسابق من 18 إلى 30 سنة /وأن يتقدم في فئة واحدة/ ويقدم نصا واحدا/ على أن يكون آخر موعد لاستلام المشاركات يوم الثلاثاء الموافق 20-4-2021

وأضاف مكتب الثقافة، إن المشاركات، يتم إرسالها إلى صفحة مكتب الثقافة والإعلام بنغازي، حيث ستوزع جوائز قيمة للفائزين بالترتيب الأول وشهادات تكريم خلال آماسي شهر رمضان والتي ستقام بمركز وهبي البوري الثقافي.

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