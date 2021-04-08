ليبيا الان

وزير التعليم العالي في حكومة الوحدة الوطنية يزور جامعة بنغازي

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زار الدكتور عمران القيب وزير التعليم العالي في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، جامعة بنغازي.

واستقبل الوزير لدى وصوله الدكتور عز الدين الدرسي رئيس الجامعة، والدكتور عبد الكريم الغزالي وكيل الجامعة للشؤون العلمية، والدكتور يحيى لملوم وكيل الجامعة للشؤون الطلابية  وصالحة الشريف الكاتب العام للجامعة وعدد من عمداء الكليات، ومدراء المكاتب والإدارات بالجامعة.

واطلع القيب خلال جولته في المدينة الجامعية على حجم الدمار الذي لحق بالجامعة ومقراتها، بحسب بيان لوزارة التعليم العالي طالعته “الساعة 24”.

وقدم في بداية كلمته التي ألقاها خالص شكره لكل من حضر اليوم، خاصة رجال الأعمال.

الوسوم

الزيارة جامعة بنغازي حكومة الوحدة الوطنية وزير التعليم العالي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك