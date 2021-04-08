وزير التعليم العالي في حكومة الوحدة الوطنية يزور جامعة بنغازي

زار الدكتور عمران القيب وزير التعليم العالي في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، جامعة بنغازي.

واستقبل الوزير لدى وصوله الدكتور عز الدين الدرسي رئيس الجامعة، والدكتور عبد الكريم الغزالي وكيل الجامعة للشؤون العلمية، والدكتور يحيى لملوم وكيل الجامعة للشؤون الطلابية وصالحة الشريف الكاتب العام للجامعة وعدد من عمداء الكليات، ومدراء المكاتب والإدارات بالجامعة.

واطلع القيب خلال جولته في المدينة الجامعية على حجم الدمار الذي لحق بالجامعة ومقراتها، بحسب بيان لوزارة التعليم العالي طالعته “الساعة 24”.

وقدم في بداية كلمته التي ألقاها خالص شكره لكل من حضر اليوم، خاصة رجال الأعمال.