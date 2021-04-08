وفد دبلوماسي مصري يبحث في بنغازي إجراءات فتح القنصلية

زار اليوم الخميس وفد دبلوماسي من مصر مدينة بنغازي لبحث إجراءات فتح القنصلية المصرية في بنغازي في الفترة القريبة القادمة.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن الوفد المصري برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون الليبية أحمد عبدالحميد التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري بحضور مندوبين عن مكتب بنغازي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وجرى خلال اللقاء بحث تصحيح الأوضاع القانونية للعمالة المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية والتعاون المُشترك فيما يتعلق بعقد لقاء لرجال الأعمال المصريين والليبيين في مدينة بنغازي من خلال الغُرف التجارية لدى الطرفين، إضافة إلى تذليل الصعاب التي تواجه المدرسة المصرية في بنغازي .