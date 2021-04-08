أوكرانيا: ليبيا مهتمة باستيراد منتجاتنا من زيت عباد الشمس والألبان و”التوت”

قالت وكالة الأنباء الأوكرانية إن ليبيا مهتمة باستيراد زيت عباد الشمس ومنتجات الألبان الأوكرانية.

جاء ذلك وفقًا لتقرير صادر عن المكتب الصحفي للخدمة الحكومية لسلامة الأغذية وحماية المستهلك عقب اجتماع رئيس الوكالة “فلاديسلافا ماجاليتسكا “مع القائم بالأعمال الليبي في أوكرانيا عادل بن عيسى.

وبحسب الوكالة إنه تم إبداء الاهتمام في تصدير أوكرانيا لزيت عباد الشمس إلى ليبيا وفي وقت سابق، واتفق البلدان على نموذج الشهادات البيطرية الدولية لتصدير لحوم الأبقار والدواجن ومنتجاتها من أوكرانيا إلى ليبيا، وكذلك شهادة بيطرية لتصدير الحليب ومنتجات الألبان.

كما تمحور النقاش حول إمكانية قيام المنتجين الأوكرانيين بالتصدير إلى ليبيا من الحبوب والفواكه ومنتجات التوت وفقا للوكالة.