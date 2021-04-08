برنامج LIVE يفتح ملف “الدستور” وما تناوله اجتماع تونس

أعلنت عضو الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، خلال مشاركته في برنامج LIVE، على 218NEWS، أنهم كأعضاء في الهيئة معترضين على كل ما يجري اليوم في تونس.

وأوضحت عضو الهيئة، أن ملتقى الحوار شكّل لجنة دستورية مطالبا منها البث في القاعدة الدستورية، وتم التوافق بناءً على هذه اللجنة بين أعضاء من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.

وأضافت نادية عمران، لبرنامج LIVE، أن الاتفاق يقضي بالاستفتاء على الدستور بنظام الدوائر وتم إعداد مسودة لتعديل الاعلان الدستوري كان من المفترض أن تعرض على النواب لاعتمادها، والأعلى للدولة أقرّ هذا الاتفاق وأيّدته البعثة وما تبقى هو اعتماد البرلمان لاعتماد التعديل والذهاب للاستفتاء.

وتابعت عضو الهيئة التأسيسية، حديثها، “ما حصل هو مفاجئة من قبل البعثة حيث أن البعثة تجاهلت ما تم الاتفاق عليه في الغردقة وشكلت لجنة قانونية حيث كان من مهامها أن تقوم بتسهيل أعمال اللجنة الدستورية وتقديم مقترحات لها لكنها تعدت صلاحياتها وأعطيت لها اختصاصات دستورية وتشريعية وأخرى قانونية كما تقوم بإعداد قاعدة دستورية تصفها البعثة بأنها قاعدة احتياطية.

ولفتت نادية عمران، إلى البعثة، كان عليها أن تضغط على مجلس النواب لإتمام عملية تعديل الإعلان الدستوري وإكمال المسار التأسيسي، وأن اللجنة القانونية أصبحت تتدخل في نقاش مسار ومصير الدستور وهذه كارثة بكل المقاييس وذلك لأن هذه اللجنة مشكلة من البعثة وجلّهم لا يملكون الخبرة في المجال الدستوري متسائلة عن سبب تجاهل مشروع الدستور من هيئة منتخبة واللجوء إلى قاعدة مهترئة.

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