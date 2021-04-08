مسؤول إيطالي: ينبغي ضمان تحرير ليبيا من المليشيات العسكرية الأجنبية

قال وكيل الوزارة الإيطالي للشؤون الأوروبية فينتشنزو أميندولا أنه ينبغي على الأوروبيين أولاً ضمان تحرير ليبيا من وجود الميليشيات العسكرية الأجنبية.

وأضاف أميندولا، في مقابلة مع مجلة “فورميكي” الإيطالية، إن إيطاليا وفرنسا تعيدان إطلاق التعاون في السياسة الخارجية والتي كانت بمثابة بداية لاتفاق إيطالي فرنسي حول الملف الليبي المثير للانقسام مستشهداً بالبعثات الأخيرة لوزيري الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو و الفرنسي جان إيف لودريان إلى ليبيا بحسب وكالة نوفا.

وحول الوضع في ليبيا، قال أميندولا إن هناك سيناريو جديد اليوم مع حكومة وحدة ليبية تدعمها أوروبا والأمم المتحدة، فيما يمكن لإيطاليا القيام بدورها انطلاقاً من إعادة البناء الاقتصادي لليبيا.