منتسبو ‏حرس المنشآت بحقل ⁧‫الشرارة‬⁩ يهددون بوقف تصدير النفط

هدد منتسبو ‏حرس المنشآت النفطية بموقع حقل ⁧‫الشرارة‬⁩ النفطي بوقف الإنتاج والتصدير بسبب تعليق مخصصات الحرس.

وقال منتسبو حرس المنشآت بالموقع في بيان له، طالعته “الساعة 24″، إنهم كانوا ينتظرون كافة الإجراءات التعسفية والممنهجة، من إيقاف وتأخير مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية في كافة ربوع ليبيا، وإيقاف حقوق كافة منتسبي الجهاز (العقود) من ترقيات ودرجات وعلاوات وتأمين طبي.

وأضاف البيان أن منتسبي حرس المنشآت النفطية تفاجؤوا اليوم بإيقاف العلاوة الحقلية، بدون أي سابق إنذار، أو كتاب رسمي من الجهات ذات الاختصاص، مع العلم أن العلاوة لم تخصم منذ العشر سنوات الماضية.

وتابع البيان: “بالرغم من حقنا المشروع فيها، وذلك نظرا لطبيعة عملنا بمواقع الحقول النفطية، والموانئ من أقصى الجنوب الليبي لأقصى الشمال، ومن الشرق للغرب، فمن حقنا التمتع بكافة المميزات والعلاوات والترقيات، أسوة بزملائنا النظاميين والموظفين المدنيين، مع العلم بأنه من حقنا كمواطنين”.

وطالب أفراد الجهاز المنتظمون بعقود، بإرجاع العلاوة المخصومة خلال أسبوعين، وتسوية أوضاعهم بناء على المادة رقم 6 في العقد المبرم، أسوة بزملائهم النظاميين والموظفين المدنيين.

وحذر منتسبو الجهاز في ختام بيانهم، قائلين: “وإذا صرف مرتب شهر مارس بنفس الخصم وعدم تنفيذ مطالبنا فإننا نضطر آسفين لإيقاف تصدير النفط، في كافة الحقول النفطية ابتداء من حقل الشرارة النفطي ومنها لكامل الحقول والموانئ، ورفع دعوة قضائية لدى المحامي العام والنائب العام ضد رئاسة الجهاز”.