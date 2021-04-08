وزارة الشؤون الاجتماعية تبحث الشروط المطلوبة لمستحقي مبادرة “هدية شهر رمضان”

عقدت وزارة الشؤون الاجتماعية اجتماعا اليوم الخميس تنفيذا لمبادرة حكومة الوحدة الوطنية (هدية شهر رمضان).

وضم الاجتماع رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي مصطفى الجعيبي، وخالد الهادي أبو الأجراس مدير إدارة الشؤون الإنسانية والمساعدات بوزارة الشؤون الاجتماعية، وسالم بشارة مدير إدارة التنمية الاجتماعية بالهيئة، ومحمد الرعيض رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.

وناقش الاجتماع البرنامج الإنساني المزمع تنفيذه ضمن إطار مبادرة حكومة الوحدة الوطنية لصرف (هدية شهررمضان) لمن تنطبق عليهم الشروط، لدعم ومؤازرة الأسر والفئات المعوزة والفقيرة.