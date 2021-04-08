«تسييري طبرق» يبحث مع «ميتكا اليونانية» آليات استكمال مشروع محطة الكهرباء الغازية

عقد عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، اليوم الخميس، اجتماعا هاما بمكتبه مع شركة “ميتكا اليونانية” لمناقشة مشروع محطة الكهرباء الغازية التي يقدر إنتاجها بـ 740 ميجا وات.

وبحسب بيان صادر ن بليد طبرق، فإن الشركة شرعت في البنية التحية للمشروع من شهور مضت، وقد ناقش “بوالخطابية” أهم مراحل المشروع ومكوناته والجدول الزمني، والصعوبات والعراقيل وآليات متابعة المشروع والإشراف .

ولفت البيان إلى أن رئيس المجلس التسييري لطبرق، قد ناقش أهم مشروعات التنمية والموارد البشرية والتدريب، وإمكانية مساهمة شركة ميتكا في عدد من المشروعات المستهدفة في مجال الصرف الصحي والمياه والسياحة .

حضر الاجتماع، وكيل ديوان البلدية ومدير مكتب المشروعات ومدير إدارة الموارد البشرية ومدير المشروع ووفد شركة ميتكا اليونانية .

وشدد البيان، إلى أن المشروع يسير بخطوات ثابتة وذلك بوقوف الشركة العامة للكهرباء المتعاقدة مع الشركة اليونانية ومساندة بلدية طبرق.

وأوضح البيان، أن الاجتماع مثمر فقد ساهمت البلدية في السابق في تذليل كل العراقيل التي كانت تواجه المشروع.