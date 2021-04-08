تسليم أذونات صرف مرتبات مارس وأبريل لإدارة العمليات بالمصرف المركزي

أعلنت وزارة المالية، تسليمها اليوم أذونات الصرف لمرتبات شهري مارس وأبريل لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة، لإدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة، وذلك وفقا للصفحة الرسمية للوزارة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
المستشار صالح يتسلم ملاحظات ديوان المحاسبة على مشروع قانون الميزانية
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
«تسييري طبرق» يبحث مع «ميتكا اليونانية» آليات استكمال مشروع محطة الكهرباء الغازية
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
ليبيا.. أزمة تلوح في الأفق بسبب "الإطار الدستوري للانتخابات"
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
وزارة الشؤون الاجتماعية تبحث الشروط المطلوبة لمستحقي مبادرة “هدية شهر رمضان”
تم النشر منذُ 16 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
أضف تعليقـك