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تسليم أذونات صرف مرتبات مارس وأبريل لإدارة العمليات بالمصرف المركزي

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت وزارة المالية، تسليمها اليوم أذونات الصرف لمرتبات شهري مارس وأبريل لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة، لإدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة، وذلك وفقا للصفحة الرسمية للوزارة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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