تسليم أذونات صرف مرتبات مارس وأبريل لإدارة العمليات بالمصرف المركزي

أعلنت وزارة المالية، تسليمها اليوم أذونات الصرف لمرتبات شهري مارس وأبريل لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة، لإدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة، وذلك وفقا للصفحة الرسمية للوزارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا