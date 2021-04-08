اللافي: إخراج الميليشيات الأجنبية من ليبيا مطلب شعبي.. والحرب لن تعود

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي أن إخراج المليشيات الأجنبية من البلاد يعد مطلبا شعبيا، مشيراً إلى أنه في حال توحيد الجيش الليبي فلن تكون هناك حاجة للمليشيات.

وقدم اللافي، في مقابلة صحفية، الشكر إلى الحكومة الإيطالية على مساعدتها في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن السلام الداخلي الذي تحقق مؤخراً يعتمد على هذا أيضاً.

وذكر اللافي أن مؤتمر باليرمو حول ليبيا كان مهمًا، فضلاً عن الدعم في مؤتمر تونس، مشدداً على أن العملية الديمقراطية الجارية ستعمل على تجنب مخاطر اندلاع الحروب والفوضى من جديد.

وشدد اللافي على أن الحرب لن تعود حيث هناك نظام السلطة الموحد، مؤكداً على أن دعم إيطاليا ودول أخرى يساعد على ترك الحرب.

وأشار اللافي إلى أن الوزراء يمثلون كل ليبيا ويأتون من جميع أنحاء البلاد وهذا يعد قوة وضمانة، موضحاً أن الأمن مسؤولية الرئاسة.

وكشف اللافي أن هناك تواصل منذ شهر مع القوات العسكرية في برقة وطرابلس، مضيفا: “التقينا بمجموعة 5 + 5 التي تضم برقة وطرابلس والقادة العسكريين من الطرفين”، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وتابع اللافي: “نعمل على إنشاء كيان يجمع هذه القوات العسكرية”، مؤكداً أن تجديد الجيش وإعادة توحيده ليس بالمهمة السهلة، ولكن سنحقق نتيجة جيدة.