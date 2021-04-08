سرقة 3300 متر أسلاك كهرباء بعدد من المناطق

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوخ الخميس، عن سرقة 3300 متر أسلاك كهرباء من خطوط نقل التيار بعدد من المناطق «من قبل مجموعات مجهولة الهوية»، قالت الشركة «ليس لها علاقة سوى زيادة معاناة المواطنين جراء انقطاع الكهرباء والمنفعة الشخصية».

وأكدت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» سرقة 600 متر من أسلاك الضغط العالي على خط التجفيف من 220 الشرق بدائرة توزيع الحي الصناعي، وكذلك سرقة خط بن أدم فرعية أدم مسافة 600 متر بدائرة توزيع السواني.

وبدائرة توزيع شمال العزيزية جرى سرقة مسافة 1600 متر أسلاك ضغط منخفض من على خط 11 من 30 العامرية، وسرقة 500 متر أسلاك ضغط منخفض من على خط الفروسية من 30 كوبري السواني بدائرة توزيع السواني.

وتسببت هذه السرقات بفصل التغذية على أكثر من 7 محولات وإغراق العديد من الأحياء السكنية في ظلام دامس، بحسب الشركة العامة للكهرباء.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا