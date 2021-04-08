تشمل التشاور بشأن الأوضاع الليبية.. الرئيس التونسي يبدأ زيارة إلى مصر تستمر 3 أيام

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، عن قيام الرئيس قيس سعيّد، بزيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة بداية من يوم غد الجمعة، وتستغرق 3 أيام.

وأفادت الرئاسة في بيان، بأن رئيس الجمهورية قيس سعيّد سيؤدي زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية وذلك اعتبارا من الغد 9 إلى 11 أبريل الجاري.

وأوضح البيان أن “الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، وإن هذه الزيارة تندرج في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين.

ولفت البيان الصادر إلى أن الزيارة تهدف إلى إرساء رؤى وتصوارت جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر بما يُلبّي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء”.

يُشار إلى أن مصر وتونس، كانت قد شهدت علاقتهما مؤخرا تنسيقا في المواقف، خاصة مع الأزمة الليبية، كونهما الجارتين اللصيقتين لليبيا.