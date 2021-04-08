الاتحاد الأوروبي يدرب موظفين ليبيين على إعداد تقارير حقوق الإنسان

شارك 27 مسؤولا حكوميا ليبياً مؤخرا في ورشات عمل ممولة من الاتحاد الأوروبي بشان إصدار التقارير حول آليتين رئيسيتين لحقوق الانسان في الأمم المتحدة: اتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية.

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا ببيان صحفي، اليوم الخميس، أنه كان التركيز الرئيسي لحلقات العمل هو تعزيز قدرات المسؤولين الحكوميين على تحسين اصدار التقارير في الوقت المناسب حول هذه الآليات.

و ركز النقاش بين المشاركين والخبراء على عدة مواضيع بما في ذلك مواءمة القانون الوطني مع المتطلبات الدولية بموجب المعاهدات وكيف يمكن أن يساعد ذلك في معالجة اشكالية الافلات من العقاب في ليبيا.

وشارك الاتحاد الاوروبي في تمويل ورشات العمل في إطار برنامج تعاوني مشترك بين وزارة العدل الليبية و منظمة ′′ لا سلام بدون عدالة “.