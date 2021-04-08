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الاتحاد الأوروبي يدرب موظفين ليبيين على إعداد تقارير حقوق الإنسان

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شارك 27 مسؤولا حكوميا ليبياً مؤخرا في ورشات عمل ممولة من الاتحاد الأوروبي بشان إصدار التقارير حول آليتين رئيسيتين لحقوق الانسان في الأمم المتحدة: اتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية.

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا ببيان صحفي، اليوم الخميس، أنه كان التركيز الرئيسي لحلقات العمل هو تعزيز قدرات المسؤولين الحكوميين على تحسين اصدار التقارير في الوقت المناسب حول هذه الآليات.

و ركز النقاش بين المشاركين والخبراء على عدة مواضيع بما في ذلك مواءمة القانون الوطني مع المتطلبات الدولية بموجب المعاهدات وكيف يمكن أن يساعد ذلك في معالجة اشكالية الافلات من العقاب في ليبيا.

وشارك الاتحاد الاوروبي في تمويل ورشات العمل في إطار برنامج تعاوني مشترك بين وزارة العدل الليبية و منظمة ′′ لا سلام بدون عدالة “.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • الاتحاد الاوروبي مدان بتهمة جراءم حرب ضد الليبيين
    وهذه فقط محاولات التملص والهروب داخل اي نشاطات تحدث في ليبيا للتجسس وتخريب الروابط الثقافية العربية الأصيلة –
    فقط وجدوا مغفلين ليكونوا معهم في الصورة ليلاقوا الاستحسان من بعض الادارات الخارجية –
    لكن مع هذا كله مزال هناك جهات ليبية تلاحق الاتحاد الاوروبي بجراءم الحرب التي ارتكبها في 2011 وتوجد أسر الضحايا وفاقدي الأطراف مازالوا في تواصل مع ” ادارة الشءون الليبية ” والجرحى وفاقدي الأطراف حتى يتم تقديم الجناة للعدالة ويتم القصاص بعون الله تعالى –
    ولا يضيع الحق لاهله ما دامت السموات والارض

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