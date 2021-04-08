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انطلاق موسم الجلامة بمنطقة راس لانوف

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

انطلق في مدينة راس لانوف، موسم جز صوف الأغنام، ما يعرف بالجلامة، حيث نظمت إحدى العائلات بالمدينة مراسم لهذه العملية، شارك فيها الأقارب والأصدقاء وحضرها ضيوف من عدة مدن.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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