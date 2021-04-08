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أكثر من 1900 طفل وطفلة في ليبيا استفادوا من خدمات اليونيسف

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت منظمة اليونيسف في ليبيا، أن أكثر من 1900 طفل وطفلة تحصلوا خلال العام الماضي، على خدمات متخصصة في حماية الطفل والدعم النفسي الاجتماعي، وحوالي 1822 طفل وطفلة على دروس تعليمية غير رسمية من خلال 5 مراكز بيتي في طرابلس ومصراتة وزوارة وسبها.

وأوضحت المنظمة، أن مراكز بيتي، توفر مساحة آمنة للأطفال لتلقي الأنشطة التعليمية والترفيهية والمهارات الحياتية.

وتُعد المراكز جزء من برنامج اليونيسف في ليبيا الممول من قبل الاتحاد الأوروبي وحكومة اليابان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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