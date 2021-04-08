صفحة شُكك في تبعيتها لوزارة التعليم بحكومة الدبيبة تثير جدلا واسعا

أخبار ليبيا 24

أثار بيان صادر عن صفحة شُكك في تبعيتها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية حول زيارة وزير التعليم، عمران القيب، إلى جامعة بنغازي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بسبب وصفها لحرب التحرير التي خاضها الجيش الوطني ضد الجماعات الإرهابية بمعارك بين الميليشيات المسلحة بالمدينة.

ومما زاد من سخرية وسخط رواد التواصل الاجتماعي قيام المسؤول عن الصفحة بالتضليل على لوقو قناة الحدث القريبة من القوات المسلحة، والأمر الذي قُبل باستهجان رواد التواصل الاجتماعي الذين أكدوا أن المعارك كان يخوضها الجيش الوطني ضد تنظيمي القاعدة وداعش.

و شكك بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تبعية الصفحة للوزارة، مطالبين وزير التعليم بضرورة توثيق الصفحة الرسمية بالعلامة الزرقاء حتى لا تثير مثل هذه الأخبار المغلوطة والتي تأجج الرأي العام الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأن حكومة الوحدة الوطنية يًعد من أهم أهدافها توحيد الليبيين من خلال المصالحة الوطنية.

وطالب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الوزارة بالخروج بشكل رسمي ونفي الخبر وكذلك وتوثيق الصفحة بالعلامة الزرقاء.

يشار إلى أن وزير التعليم العالي في حكومة الوحدة الوطنية، عمران القيب قام اليوم الخميس بزيارة إلى جامعة بنغازي؛ وذلك بهدف الوقوف على الأضرار التي لحقت بالجامعة جراء حرب التحرير.