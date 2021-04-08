بعد تجديده.. مستشفى الأطفال بنغازي يعمل بكامل طاقته

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا، بتجديد جناح المرضى في مستشفى الأطفال في بنغازي، والذي تبلغ سعته الآن 300 سرير، وتم تسليمه إلى البلدية اليوم.

ويعتبر مستشفى الأطفال المؤسسة الطبية الرئيسية التي تقدم الرعاية الصحية للمرضى الصغار من 0 إلى 14 عامًا. لم تكن تعمل بكامل طاقتها في أعقاب الأزمة.

وأكمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تجديد وحدة العناية المركزة وجناح الأطفال حديثي الولادة الذي تمت ترقيته إلى 50 حاضنة في نوفمبر 2020 وتسليمها إلى السلطات المحلية.

وتخدم المؤسسة التي تم تجديدها حديثًا الأطفال من بنغازي والعديد من البلديات من سرت في الغرب إلى إمسعيد في الشرق وتستقبل حوالي 400 مريض يوميًا.

وأوضح رئيس إدارة المشاريع ببلدية بنغازي أسامة الكزه، “مثل هذه المشاريع تمثل جوهر الحياة في المدن الكبيرة والتي تحمل عددا كبيرا من السكان، ومستشفى الاطفال من الاماكن الحيوية التي تقدم خدمات هامه للمجتمع في بنغازي ومدن الشرق الليبي”.

من جهته، أعلن رئيس مستشفى الأطفال الدكتور خليل الكزه، بقوله: “سنبدأ في استقبال مرضى جدد في غضون أسبوع أو أسبوعين في ظروف أفضل. إن إعادة تأهيل هذه المؤسسة يساهم في خلق بيئة عمل أفضل للطاقم الطبي أيضًا “.

وصرح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، السيد جيراردو نوتو: “يعد تجديد وحدة العناية المركزة وقسم المواليد الجدد وجناح المرضى في مستشفى الأطفال جزءًا من الدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة السلطات المحلية على تحسين النظام الصحي وتقديم الخدمات لأفرادها والمضي قدمًا لتحقيق خطة “.

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