«بوقعيقيص»: الانتخابات في موعدها ومقر البرلمان لن يتغير

قالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، إن موعد الانتخابات ثابت في 24 ديسمبر المقبل، مؤكدة أن الجميع متفق على إجراء الانتخابات في موعدها

وأوضحت آمال بوقعيقيص، في تصريحات صحفية لها، أن اللجنة القانونية بملتقى الحوار اتفقت بعد نقاش وجدل على أن تكون بنغازي هي المقر الرئيسي لمجلس النواب القادم.

وألقت الأمينة العامة المساعدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، أمس، الكلمة الافتتاحية باجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، نيابة عن المبعوث الخاص يان كوبيش.

وجاء بكلمة”كوبيش”: “إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في هذا الاجتماع المباشر بعد أسابيع عدة من عملكم المستمر والمكثف عبر اللقاءات الافتراضية والذي يؤكد مجدداً استمرار أهمية ملتقى الحوار السياسي الليبي ولجنته القانونية. إن المقترحات التي ستقومون بصياغتها في الأيام القادمة ذات أهمية حاسمة لتنفيذ أهداف خارطة الطريق التي أقرها الملتقى”.

وتابع كوبيش، أود أن أشكركم على التزامكم المتواصل. وكأعضاء في ملتقى الحوار السياسي الليبي، أنجزتم مهمة تاريخية عبر رسمكم مساراً يهدف إلى توحيد بلادكم ومؤسساتها وسلطاتها، وذلك من خلال تكليف سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة حصلت على الثقة في جلسة موحدة لمجلس النواب الذي كان منقسماً لسنوات.

واستطرد المبعوث الأممي، أتوقع أنه من خلال هذه الجلسة أيضاً، ستعملون على تحقيق هذا الهدف والنهج بالغ الأهمية وأن قراراتكم ستكون تعزيزاً لعملية سياسية شاملة، وستعملون من أجل الوحدة وإنهاء الفترة الانتقالية عبر تمهيد الطريق للانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 وذلك على النحو الذي اتفقتم عليه أنتم كما اتفقت عليه السلطة التنفيذية المؤقتة، أي أمر آخر سوف يعني خيبة أمل لكم ولشعب ليبيا، وسوف يخل بالتزامكم بخارطة الطريق.

وأردف، كان تحديد موعد الانتخابات الوطنية إنجازاً بالغ الأهمية لملتقى الحوار السياسي الليبي، أمامكم فرصة عبر هذا الاجتماع لان تتقدموا خطوة أخرى نحو تحقيق هذا الهدف المهم الذي سيمكّن الشعب الليبي بعد سنوات عديدة من التوقف والانقسامات والنزاع من الانتخاب المباشر للمؤسسات الرئيسية الجديدة للدولة عبر انتخابات ديمقراطية شاملة للجميع وممثلة للجميع. هذا هو ما يريده الشعب وهذا هو ما يستحقه،كما إن المجتمع الدولي يؤيد بشكل كامل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.