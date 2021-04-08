نقابة فنانين ليبيا تعتزم عقد اجتماع تقابلي لبحث تفعيل دور النقابات في البلديات

أخبار ليبيا 24

تعتزم النقابة العامة لفنانين ليبيا برئاسة الفنان سالم عيسى، عقد اجتماع تقابلي للبحث في آليات عملها و تفعيل دور النقابات في البلديات.

وقررت النقابة التي يعد نائب رئيسها الفنان أنور التير التواصل مع رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لتسهيل مهام عملها في إطار دعم المصالحة والوفاق الوطني.

وسيعمل الاجتماع التقابلي على الاستعانة بخبرات الفنانين المنتسبين لجميع الشرائح التي تتكون منها النقابة وهي شريحة المسرحيين والتشكيليين والموسيقيين والشعراء والفنون الشعبية.

يشار إلى أن الاجتماع سيُعقد بعضوية الفنان عبدالباسط باقندة، والفنان عاشور بوشوق، والفنان إسماعيل حوماني، والفنان ناجي عبداللطيف.