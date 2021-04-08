مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني يؤكد لـ أخبار ليبيا 24 وصول لقاح أسترازينيكا أكسفورد الخاص بـ كورونا  إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور عبدالباسط سميو، اليوم الخميس، وصول الشحنة الثانية من لقاح كورونا إلى طرابلس.

وفي تصريح خاص لأخبار ليبيا 24، أوضح سميو، أن هذه الدفعة هي الأولى من نوعها عبر آلية كوفاكس، وتبلغ الشحنة الثانية 57600 جرعة من لقاح أسترازينيكا أكسفورد، وتعتبر الشحنة هي الثانية بعد دخول لقاح سبوتنك إلى ليبيا في الأيام الماضية.

وأضاف سميو، أن التجهيزات لم تكتمل بعد لإطلاق حملة إعطاء اللقاح، مشيرا إلى اللجنة تعمل على قدم وساق والتجهيزات سارية، دون أن يحدد تاريخ معين ومن المتوقع أن تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضح سميو أن الفئات المستهدفة تقررها اللجنة العلمية الاستشارية للتطعيمات، وسيكون خط الدفاع الأول (الجيش الأبيض) له الأولوية باللقاح، وستكون التطعيمات عن طريق المُسجلين بالمنظومة للحصول على لقاح كورونا المستجد.