مدير شركة الكهرباء: نتوقع طرح الأحمال 6 ساعات صيفاً.. والترشيد ضرورة

قال إبراهيم الفلاح مدير الشركة العامة للكهرباء لراديو مصراتة FM، إن تدخلات بعض الأطراف غير الليبية بالحديت عن الذروة الصيفية لإستهلاك الكهرباء جعل الصيف وكأنه غولا عند الليبيين، وفق قوله.

أضاف “الفلاح” في تصريحاته قائلًا: “نتوقع عجزا يقدر ب 2000 ميجا وات خلال ذروة الصيف مما قد يرفع عدد ساعات الأحمال إلى 6 ساعات يوميا، و المشاكل ستواجهنا إذا تجاوزت درجة الحرارة 40 درجة ونعمل على وضع بعض الحلول التي ستساهم في التقليل من ساعات الأحمال”.

وواصل قائلًا: “لدينا وحدات في بخارية سرت ستدخل الشبكة قريبا لكننا لم نستطع الربط بين مصراتة وسرت لأن الطرف الأخر يمنعنا من ذلك رغم تدخل أطراف عليا في الدولة ولكن الجميع فشل في إيجاد حل”.

وطالب بضرورة ترشيد الإستهلاك في أشهر الصيف القادم حتى نتمكن من إجتياز الذروة الصيفية.